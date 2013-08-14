Встановили, хто винен в отруєнні дітей у столичному дитсадку

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом масового отруєння дітей у дитячому садочку в Дніпровському районі Києва у період з 19 по 22 червня трьом працівникам вказаного дошкільного закладу повідомлено про підозру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району, згідно з результатами перевірки, проведеною Держсанепідслужбою, причиною захворювання стали грубі порушення технології приготування страви, яку вживали вихованці закладу, а також відсутність контролю з боку відповідальних осіб.

Враховуючи висновки фахівців, за погодженням з прокурором завідувачу, старшій медсестрі та кухарю дитсадка оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкцією статті, за вчинення цього кримінального порушення передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Нагадаємо, з 19 по 22 червня поточного року 43 малюка віком від 3 до 6 років після відвідування дошкільного закладу №455 були госпіталізовані з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

За вказаним фактом прокуратура Дніпровського району відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.

У подальшому було встановлено, що захворювання викликав збудник сальмонельозу, який виявили у курячих яйцях та вермішелевій запіканці, яка, за даними МОЗ, не була передбачена затвердженим двотижневим перспективним меню.