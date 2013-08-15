На Харківщині 88% сиріт виховуються в українських родинах

На сьогодні з 4679 сиріт у Харківській області вже майже 4100 дітей, або 88%, виховуються в українських родинах. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України, посилаючись на Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленко.

За словами Павленка, на сьогодні з 4679 сиріт у Харківській області вже майже 4100 дітей, або 88%, виховуються в українських родинах.

"Іноземними громадянами за сім місяців цього року в області було усиновлено 10 дітей. Тобто Харківщина фактично вже перестала бути донором міждержавного усиновлення саме за рахунок розвитку сімейних форм виховання сиріт та підтримки національного усиновлення. Власне, коли ми говоримо про міждержавне усиновлення і те, якою є політика України в ставленні до міждержавного усиновлення, тут Харківська область показова", - цитує Уповноваженого з прав дитини прес-служба.

Він зазначив, що реформа системи опіки та піклування, яка реалізовується в Україні останніми роками, визначається міжнародними організаціями як одна з найефективніших і таких, що найбільше забезпечує інтереси дитини.

Павленко також зауважив, що в Харківській області на 42% скоротилися кількість дітей, які скоїли кримінальні правопорушення.

"Якщо за 7 місяців 2012 року 443 дитини скоїли кримінальні правопорушення, то за 7 місяців цього року скоїли правопорушення 259 дітей. Крім того, на 64% зменшилася кількість злочинів, скоєних дітьми. У минулому році (за 7 місяців) було скоєно 578 злочинів, за 7 місяців цього року - 346 злочинів. Я сподіваюсь, що така динаміка збережеться і до кінця року", - сказав він.

Окремо Уповноважений Президента з прав дитини наголосив на необхідності забезпечення якісного соціального супроводу дітей, які повертаються з місць позбавлення волі або ж відбувають умовне покарання за місцем проживання, тобто без позбавлення волі.