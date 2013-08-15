В Одеській області у пансіонаті сталася пожежа
13:01, 15 серпня 2013Новини регіонів
1
Загиблих і постраждалих немає
У смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області в пансіонаті відпочинку сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, вчора вранці на території пансіонату «Рута» загорілася покрівля кінотеатру і довколишніх торгових кіосків. Вогонь охопив близько 900 кв. м.
Пожежники працювали за підвищеним викликом «Ранг-2». Зі спальних корпусів пансіонату евакуювали 40 осіб. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter