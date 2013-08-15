В Одеській області у пансіонаті сталася пожежа

13:01, 15 серпня 2013
Новини регіонів
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Загиблих і постраждалих немає

У смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області в пансіонаті відпочинку сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, вчора вранці на території пансіонату «Рута» загорілася покрівля кінотеатру і довколишніх торгових кіосків. Вогонь охопив близько 900 кв. м.

Пожежники працювали за підвищеним викликом «Ранг-2». Зі спальних корпусів пансіонату евакуювали 40 осіб. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

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