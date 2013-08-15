Львівщина: у лікарні вже 29 осіб з отруєнням

Зросла кількість осіб, госпіталізованих у медичні заклади Львівської області з харчовим отруєнням після святкування весілля в кафе «Закуток» міста Золочева.

Як повідомили сьогодні УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, у період 12–14 серпня, з попереднім діагнозом: «гострий гастроентероколіт, харчова токсикоінфекція», до інфекційних відділень медичних закладів Львівської області було госпіталізовано 29 осіб, з них 7 дітей, які брали участь у святкуванні весілля 10–11 серпня у кафе у місті Золочеві.

Пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Стан всіх госпіталізованих – середньої тяжкості.

Працівниками санітарно-епідеміологічної служби проводиться епідрозслідування та комплекс санітарно-протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня з міста Золочів Львівської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 11 осіб, які 10 серпня святкували весілля у кафе.