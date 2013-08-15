На Харківщині неподалік станції виявили 74 артснаряди
13:46, 15 серпня 2013Новини регіонів
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Постраждалих немає
У Мерефі Харківського району Харківської області неподалік залізничної станції «Мжа» виявлено 74 артилерійські снаряди часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, боєприпаси знайшли місцеві мешканці вчора, 14 серпня.
Артснаряди калібром 45 мм піротехніки вилучили та знешкодили шляхом підриву на спеціальних майданчиках. Постраждалих немає.
Усього протягом 14 серпня піротехніки ДСНС у Харківській області знешкодили 78 артснарядів часів війни.
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