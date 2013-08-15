Житомирщина: після весілля госпіталізовано 56 осіб

На Житомирщині станом на 10 годину 15 серпня кількість госпіталізованих у лікарню із отруєнням після весілля у селі Немиринці Ружинського району зросла до 56 осіб, з них 14 - діти.

Про це УНІАН у телефонній розмові повідомив головний лікар Ружинської центральної районної лікарні Микола Зозуля.

За його словами, причиною захворювання людей було зараження сальмонелою.

"Вона була і в яйцях, і у майонезі, яким заправлялися весільні страви, це вже з’ясували експерти",- зазначив Зозуля.

Він запевнив, що на даний час усім хворим надають необхідну допомогу.

На думку лікаря, "сьогодні масовий процес звертання до лікарні тих, хто отруївся на весіллі, має припинитися".

Як повідомляв УНІАН,Перші хворі з отруєнням після весілля у селі Немиринцях Ружинського району почали надходити до лікарні вночі 12 серпня. Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея. Стан потерпілих - середньої тяжкості.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

Правоохоронці розслідують кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.