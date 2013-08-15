В Одесі пандуси на пляжі становлять загрозу здоров’ю

Прокуратурою Київського району м. Одеси внесено подання до КП «Прибережно-експлуатаційне об’єднання Київського району» з вимогою усунути порушення Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» на пляжі для відпочинку осіб з обмеженими можливостями на 11-й станції Великого Фонтану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Прокуратура із залученням фахівців перевірила додержання вимог чинного законодавства щодо забезпечення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.

У ході перевірки встановлені численні порушення вимог законодавства, у тому числі державно-будівельних норм. Зокрема, довжина пандуса на пляжі 7 траверсу має бути 15 м, але фактично складає понад 28 м. Дошки на покритті доріжки не закріплені, що створює загрозу падіння інвалідів; не завершено роботи з ремонту траверсу, що утрудняє пересування тощо.

Крім того, у поданні прокуратура вимагає вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства, які неналежно виконують свої службові обов’язки.