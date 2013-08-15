Севастополь заперечує факт масового отруєння на пляжі

Жоден з 243 пацієнтів, які перебувають у севастопольській інфекційній лікарні, в анамнезі не пов`язаний з іншим спільним джерелом харчування, проживання або відпочинку.

Про це УНІАН повідомила в управлінні охорони здоров`я Севастопольської міської держадміністрації.

Згідно з повідомленням, “у Севастополі в інфекційній лікарні станом на 13 серпня на лікуванні перебувають 243 людини, жоден із зареєстрованих випадків захворювання не пов`язаний із спільним джерелом харчування, проживання або відпочинку, опубліковані днями в засобах масової інформації відомості про масові отруєння людей в місті є «неправдивими і неточними і не відповідають дійсності».

За інформацією міськоохоронздоров’я, за 7 місяців поточного року рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Севастополі відповідає середнім багаторічним показникам. Основним чинником у поширенні гострих кишкових інфекцій є харчові продукти домашнього приготування, питома вага яких в анамнезі хворих становить цього року 80,7% (у 2012 році - 93,6%).

Як додали в управлінні, сезонна активність епідемічного процесу із захворюваності на гострі кишкові інфекції є характерною для міста Севастополя і спостерігається щорічно.

Серед причин такої активності - різке збільшення населення міста Севастополя в літній період і особливості збудників, які тривалий час зберігаються і розмножуються в зовнішньому середовищі в теплу пору року. Крім того, причиною є особливості поведінки людини під час відпочинку - тривале перебування під палючим сонцем, купання в неконтрольованих місцях відпочинку, заковтування небезпечної води, вживання харчових продуктів, які зберігалися без холоду або куплені у випадкових торговців, відсутність умов для дотримання правил особистої гігієни, особливо для маленьких дітей.

Як повідомляв УНІАН, 12 і 13 серпня ряд ЗМІ повідомили, що в лікарнях Севастополя перебувало 386 людей з діагнозом отруєння, серед них 80 дітей. За інформацією ЗМІ більшість людей із симптомами отруєння поступили з міського пляжу "Омега".

Разом з тим, заступник начальника головного управління Держсанепідслужби в Севастополі Зарема Смаїлова в інтерв`ю УНІАН повідомила, що в Севастополі епідситуація з гострих кишкових захворювань перебуває на звичайному сезонному рівні, а фактів, які підтверджують надходження «кишкових» хворих з пляжу «Омега», не зареєстровано.

За даними головлікаря інфекційної лікарні, на 13 серпня там перебуває 243 людини, з них 109 дітей і 134 дорослих з різними діагнозами. Зокрема з гострою кишковою інфекцією в цьому закладі на стаціонарному лікуванні перебували 53 дитини і 43 дорослих.