У Криму вантажний потяг збив чоловіка

У Криму загинув чоловік, потрапивши під вантажний потяг.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався ввечері, 14 серпня, в Сімферопольському районі, біля селища Гвардійське.

"На 441 км напрямку "Джанкой - Сімферополь" на північному переїзді вантажний потяг зробив наїзд на чоловіка віком приблизно 40 років. Смерть настала до прибуття швидкої допомоги", - сказано в повідомленні відомства.

Міліція з`ясовує подробиці події.

Як повідомили УНІАН у лінійному відділі міліції Сімферополя, правоохоронці припускають, що це був суїцид, оскільки у чоловіка знайдено передсмертну записку, крім того, він не реагував на сигнали, які подавав машиніст потягу.

У відділі також додали, що у чоловіка знайшли два посвідчення: співробітника Служби автошляхів у Криму і радника міністра з питань реформування дорожньої сфери України.

За даними регіональних ЗМІ, загиблий - депутат Горлівської міськради Донецької області Дмитро Головченко. Йому - 34 роки, безпартійний, обраний у міськраду від Партії регіонів.