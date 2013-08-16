У Києві суд закрив справу "чорних трансплантологів"

Оболонський районний суд Києва закрив справу "чорних трансплантологів", у якій фігурували лікарі столичного Інституту Шалімова, повідомляє ТСН.

Причиною закриття справи стало те, що вийшов строк давності.

У відповідь прокуратура готує оскарження.

"Закрито кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків притягнення їх до кримінальної відповідальності. Прокураура міста Києва не погоджується з даною ухвалою Оболонського районного суду. У зв`язку з цим внесено апеляцію до Апеляційного суду міста Києва", - повідомив старший прокурор столичної прокуратури Віталій Лало.

Джерело: tsn.ua

Як повідомляв УНІАН, трьом лікарям-трансплантологам Інституту імені Шалімова було пред`явлено звинувачення за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода з передачі людей). За інформацією міліції, столичні лікарі входили до складу злочинної групи, учасники якої тривалий час займалися торгівлею людьми з України до Азербайджану. Лідером групи є громадянин Ізраїлю без медичної освіти. Під час слідства лікарі перебували під вартою.

За даними слідства, з 25 операцій 15 лікарі інституту зробили в Азербайджані, інші - в Еквадорі і Косовому. Дві операції було зроблено безпосередньо в Інституті Шалімова.

У жовтні 2011 року прокуратура Києва завершила розслідування і направила до суду дану кримінальну справу.

19 липня 2012 року Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід трьом лікарям з арешту на заставу. Одного з підсудних відпущено під заставу в 76 тис. грн, другого - 102 тис. грн і третього – 153 тис. грн.