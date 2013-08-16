У Запорізькій області в ДТП загинула дитина

15 серпня, о 12-й годині, на 567 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Focus» на перехресті автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та автодороги Оріхів-Пологи-Бердянськ, при виїзді з другорядної дороги, не надала переваги в русі та скоїла зіткнення з автобусом «Mercedes-Benz 312D».

Внаслідок ДТП один пасажир автобуса, 9-тирічний хлопчик, загинув, а ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.