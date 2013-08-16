У Миколаївській області чоловік убив дружину і повісився

У Жовтневому районі Миколаївської області чоловік до смерті побив свою дружину, після чого повісився у дворі свого будинку.

Як повідомили УНІАН в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, тіла подружжя виявили у четвер, 15 серпня.

До чергової частини Жовтневого райвідділу міліції звернувся мешканець одного з сіл району із заявою про те, що на території одного з домоволодінь він побачив труп чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група райвідділу міліції, яка виявила у дворі повішеного чоловіка. У будинку також знаходилася його мертва дружина з численними пошкодженнями голови.

Як було встановлено в ході проведення слідчих дій, тілесні ушкодження потерпілій завдав її 62-річний чоловік.

"Того дня чоловік і жінка посварилися. У ході сварки господар забив дружину до смерті і коли зрозумів, що натворив, не придумав нічого іншого як скінчити життя самогубством", - повідомляють у міліції.

Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань, проводиться досудове слідство.