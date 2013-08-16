Вінниччина: автомобіль на березі ставка наїхав на малюка

У Вінницькій області в селі Писарівка водій автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport» на березі ставка, скоїв наїзд на дворічного малюка, який від отриманих травм помер під час надання медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась 15 серпня на очах у батьків дитини. Родина хлопчика відпочивала на березі ставка. Туди ж приїхав на прогулянку з собакою і 52-річний вінничанин. Виїжджаючи, чоловік скоїв наїзд на дитину, що підійшла до передніх габаритів транспортного засобу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.