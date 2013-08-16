У Кіровограді знайшли снаряд
15:31, 16 серпня 2013Новини регіонів
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Під час будівництва магазину
У Кіровограді виявлено снаряд часів Великої вітчизняної війни неподалік від виїзду з міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 88 мм снаряд знайшли робітники, які прокладали комунікації до магазину, що будується. Вони і звернулися за допомогою до рятувальників.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України в Кіровоградській області виявлений боєприпас знешкоджено.
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