У Житомирі горів центр психологічної реабілітації дітей

10:17, 19 серпня 2013
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У приміщенні було 30 дітей

У Житомирі пожежні підрозділи ліквідували пожежу, що виникла  вранці 17 серпня у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім", в якому перебували 30 дітей віком від 3 до 18 років.

 
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сигнал про займання у будівлі центру надійшов о 9.55.
 
Як з’ясувалося, загоряння сталося на другому поверсі у побутовій кімнаті вихователя.
 
О 10.23 пожежу вдалося локалізувати, об 11.07 ― ліквідувати.
 
Вогнем знищено майно, меблі. Загиблих та постраждалих немає.
 
Причина займання, розміри збитків та сума врятованих матеріальних цінностей встановлюються.
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