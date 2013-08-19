У Житомирі горів центр психологічної реабілітації дітей

У Житомирі пожежні підрозділи ліквідували пожежу, що виникла вранці 17 серпня у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім", в якому перебували 30 дітей віком від 3 до 18 років.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сигнал про займання у будівлі центру надійшов о 9.55.

Як з’ясувалося, загоряння сталося на другому поверсі у побутовій кімнаті вихователя.

О 10.23 пожежу вдалося локалізувати, об 11.07 ― ліквідувати.

Вогнем знищено майно, меблі. Загиблих та постраждалих немає.

Причина займання, розміри збитків та сума врятованих матеріальних цінностей встановлюються.