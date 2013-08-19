3-річна дитина замість води випила розчинник
12:39, 19 серпня 2013Новини регіонів
0
Була без нагляду
На Тернопільщині госпіталізовано 3-річну дитину, яка отруїлася розчинником.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у вихідні в селі Жизномир Бучацького району дитина, яку опинилася без нагляду батьків, захотіла пити і зробила кілька ковтків розчинника, який стояв у незакритій пляшці.
Хлопчика доставили до Бучацької центральної районної комунальної лікарні, медики констатували у нього гостре ентеральне отруєння. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter