У санаторії Моршина згоріла каплиця
12:46, 19 серпня 2013Новини регіонів
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Потерпілих немає
У санаторії курортного міста Моршин на Львівщині згоріла дерев’яна церковна каплиця.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 серпня о 17.55 на території одного із санаторіїв міста Моршина (вулиця Джерельна, 4) виникла пожежа в дерев’яній каплиці (розміром 3х3 м, висотою 6 м, забудова 2005 року).
Вогнем повністю знищено церковну споруду. Постраждалих немає.
Для ліквідації пожежі були задіяні два пожежні підрозділи.
Причини події з’ясовуються.
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