У санаторії Моршина згоріла каплиця

У санаторії курортного міста Моршин на Львівщині згоріла дерев’яна церковна каплиця.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 серпня о 17.55 на території одного із санаторіїв міста Моршина (вулиця Джерельна, 4) виникла пожежа в дерев’яній каплиці (розміром 3х3 м, висотою 6 м, забудова 2005 року).

Вогнем повністю знищено церковну споруду. Постраждалих немає.

Для ліквідації пожежі були задіяні два пожежні підрозділи.

Причини події з’ясовуються.