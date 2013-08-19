Львівщина: змії покусали молодих людей
13:15, 19 серпня 2013Новини регіонів
0
У реанімації у стані середньої тяжкості
У львівській області у кінці минулого тижня від укусів змій постраждало двоє мешканців Сколівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДСНС у Львівській області, 16 серпня в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» поступив 23-річний житель села Сможе Сколівського району.
Наступного дня, 17 серпня, в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом «укус змії» поступила 28-річна жителька села Верхнячка Сколівського району.
Стан потерпілих середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter