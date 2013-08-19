У Кривому Розі міліціонери торгували наркотиками

Прокуратура Кривого Рогу завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні та направила до суду обвинувальний акт відносно начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Тернівського райвідділу міліції та оперуповноваженого цього ж сектору, які займались систематичним збутом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 9 серпня до суду відносно правоохоронців направлено обвинувачення за ч.3 ст. 307 та ч.3 ст.364 КК України (збут особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу).

Міліціонери обвинувачуються у систематичному збуті протягом травня-червня поточного року наркотичного засобу «опій ацетильований». За вказаний період вони реалізували понад 300 мл опію на загальну суму понад 10 тис. грн.

Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За санкціями вказаних статей їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, начальник сектору БНОН Тернівського райвідділу міліції та оперуповноважений цього ж сектору були затримані під час спецоперації 11 червня у Кривому Розі.