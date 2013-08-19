Рівненщина: шершні до смерті закусали лісника

У Рівненській області в селі Хиночі Володимирецького району шершні до смерті закусали лісника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління МНС у Рівненській області.

17 серпня чоловік пішов оглядати лісове господарство. Там на нього напав рій шершнів, від укусів яких чоловік помер.

За даними прес-служби, наприкінці минулого тижня рятувальники двічі виїздили, аби надати допомогу людям у знешкодженні агресивних шершнів.

Перший раз це було в селі Оженин Острозького району. У цій місцині вони оселилися на балконі п’ятого поверху.

Другий раз гніздо шершнів знешкоджували на четвертому поверсі у школі селища міського типу Рокитне. Вони облаштувалися безпосередньо в навчальному класі.

Довідка УНІАН. Шершні - найбільші європейські оси. Найбільші екземпляри можуть сягати в довжину до 5,5 см.

Вважається, що великі копитні тварини, наприклад, кінь, може загинути, якщо його 2-3 рази укусить шершень. Шершні нападають тільки в дуже роздратованому стані. Відомі випадки, коли людина вмирала після одного укусу шершня, оси або бджоли. Це відбувається, якщо виникає алергічна реакція організму на отруту шершня або бджоли. Отрута шершня вражає кровоносну систему, знижуючи внутршшьосудинний тиск і зменшуючи швидкість кровообігу у більшості ссавців. Колись ця отрута була предметом наукового інтересу. На основі отрути шершня розроблялися ліки для пониження рівня адреналіну в крові.