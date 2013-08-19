У Луганську в лікарні залишаються двоє постраждалих від вибуху

У Луганську станом на 19 серпня в лікарні залишаються двоє постраждалих унаслідок вибуху газу в 13-поверховому будинку за адресою вул. Т.Шевченка, 4.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павло Малиш.

За його словами, стан 12-річної Валерії Меркулової залишається стабільно тяжким. Її збираються перевести до дитячої обласної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинули 2 людини, 10 - госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.

Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров доручив Міністерству фінансів виділити з резервного фонду держбюджету кошти на відновлення і реконструкцію цього будинку.