Покращився стан дівчинки, збитої в Луганську на переході

У стані 10-річної дівчинки, яку 11 серпня в Луганську збив на пішохідному переході п`яний директор клубу, спостерігаються покращення.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павло Малиш.

«Ми спостерігаємо покращення динаміки – всі основні показники життєдіяльності у дівчинки покращились», - розповів про стан постраждалої Малиш.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня о 20:40 в Луганську сталася ДТП, в результаті якої одержала тяжкі травми 10-річна дівчинка. Наїзд на пішохідному переході скоїв на дівчинку місцевий житель, 1980 р.н., директор одного з нічних клубів Луганська.

На місці події було проведено тест на алкоголь, який показав, що водій автомобіля Toyota Land Cruiser перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.

В результаті ДТП дівчинку було госпіталізовано до Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.

У зв`язку з тим, що дитина в результаті ДТП дістала тяжкі каліцтва, водію обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.