У Запорізькій області на трасі горів бензовоз

17:23, 19 серпня 2013
Новини регіонів
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Вибуху палива вдалося уникнути

У Вільнянському районі Запорізької області з невстановленої причини сталося займання бензовозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Запорізькій області, повідомлення про подію на «101» надійшло сьогодні, 19 серпня, близько 5-ї ранку від водія транспортного засобу.

«На 24-му кілометрі траси Донецьк-Запоріжжя (Вільнянський район Запорізької області) водій бензовозу «Volvo», в якому було 38 тонн дизпального, побачив займання задніх коліс і звернувся до «101», - повідомили у прес-службі.

На місце події прибули 18 чоловік особового складу і 5 одиниць техніки.

«Що б не допустити вибуху, рятувальники одночасно охолоджували цистерну і гасили вогонь. Тактику було обрано вірно – вибуху палива вдалося уникнути. Займання ліквідовано», - повідомили в ДСНС.

Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Офіційних даних про те, що стало причиною займання бензовозу, на даний момент немає.

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