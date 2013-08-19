Колесо, що відірвалося від вантажівки, вбило 36-річну жінку
18:28, 19 серпня 2013Новини регіонів
0
Стояла на узбіччі
У Тячівському районі Закарпатської області від удару колеса, яке відлетіло від вантажівки під час руху, вбило 36-річну жінку, що стояла на узбіччі дороги.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Закарпатській області, правоохоронці встановлюють всі обставини нещасного випадку, проводяться експертизи, від висновків яких залежатиме ступінь провини водія та остаточна кваліфікація справи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter