Херсонщина: блискавка вбила 49-річного чоловіка

У Херсонській області від удару блискавки загинув місцевий житель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 18 серпня від чергового Новотроїцького райвідділу УМВС надійшло телефонне повідомлення, що напередодні поблизу села Новопокровка Новотроїцького району було виявлено труп 49-річного місцевого жителя.

За попередніми даними, вірогідна причина смерті - удар блискавки.

У повідомленні міліції зазначається, що саме 17 серпня в районі Новопокровки фіксувалися несприятливі погодні умови - сильна злива і гроза.