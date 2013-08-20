Херсонщина: блискавка вбила 49-річного чоловіка
08:01, 20 серпня 2013Новини регіонів
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У Херсонській області від удару блискавки загинув місцевий житель.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 18 серпня від чергового Новотроїцького райвідділу УМВС надійшло телефонне повідомлення, що напередодні поблизу села Новопокровка Новотроїцького району було виявлено труп 49-річного місцевого жителя.
За попередніми даними, вірогідна причина смерті - удар блискавки.
У повідомленні міліції зазначається, що саме 17 серпня в районі Новопокровки фіксувалися несприятливі погодні умови - сильна злива і гроза.
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