Франківщина: змії покусали чоловіків під час заготівлі сіна

В Івано-Франківській області двоє людей госпіталізовані через укуси змій.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби управління з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 17 серпня о 20.15 у пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №12 селища Верховина надійшло повідомлення від чергової швидкої допомоги Верховинської центральної районної лікарні про те, що до їхнього лікувального закладу з діагнозом «укус змії» госпіталізовано 2 людей: 37-річного жителя села Замагора Верховинського району та 45-річного жителя села Зелене Верховинського району. В обох випадках змії вкусили чоловіків, коли ті займалися заготівлею сіна. Як зазначають медики, стан обох потерпілих стабільний.

Довідка УНІАН. Загалом з початку року в області зареєстровано 28 випадків укусів людей зміями.