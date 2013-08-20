У Севастополі чоловік кинув у багаття гранати та снаряди

У Севастополі чоловік кинув у багаття вибухонебезпечні предмети часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у м.Севастополі, на місце події у садове товариство "Сапун-гора" оперативно виїхала група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, співробітники пожежно-рятувальної частини № 2 з охорони Нахімовського району та співробітники міліції.

На місці сапери виявили, що на одній з ділянок горить картон, у багатті знаходиться артилерійський снаряд діаметром 37 мм. Після того, як вогонь загасили, піротехніки виявили під згорілим картоном ще кілька вибухонебезпечних предметів: ручну гранату (РГ-41) вагою 440 г, маса вибухової речовини близько 150 г, розліт осколків - до 15 м; бронебійний артилерійський снаряд (АС-37) вагою близько 600 г, вибухова речовина - 15 г; артилерійський снаряд (АС-20) вагою близько 100 г. Два останніх боєприпаси під час війни були призначені для пробивання броні противника.

Як виявилося, мешканець приватного будинку розвів багаття і кинув у нього вибухонебезпечні предмети, зачинився у будинку, не пускаючи ні міліціонерів, ні рятувальників.

Вибухонебезпечні предмети завантажили на спеціальний автомобіль і доставили на полігон, де знищили.