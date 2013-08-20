Хмельниччина: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, загинуло 9 осіб

Сьогодні, близько 4 години ранку, поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка сталося зіткнення вантажного автомобіля ”МАЗ” з мікроавтобусом ”Volkswagen”.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, водій вантажного автомобіля «МАЗ-551608» з причепом, не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Volkswagen LT-35».

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та восьмеро пасажирів мікроавтобуса «Volkswagen» від отриманих травм загинули на місці, а водій автомобіля «МАЗ» отримав тілесні ушкодження.

Наразі встановлюються причини та обставини пригоди.