На Кіровоградщині знайшли два боєприпаси на смітнику

На Кіровоградщині знайшли два боєприпаси на сміттєзвалищі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС в Кіровоградській області, 18 серпня службі порятунку повідомили, що у селі Петрове Знам’янського району було виявлено застарілий боєприпас. Іржавий предмет, схожий на вибухонебезпечний, випадково знайшли бабуся та онук, які проходили повз місцеве сміттєзвалище. Вони і звернулися до рятувальників. Під час обстеження території міношукачами працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили 76-міліметровий артснаряд, а також виявили ще один снаряд часів ВВВ.

Після цього повоєнні знахідки знешкодили.