Львівщина: 23-річна дівчина постраждала від укусу змії

На Львівщині у понеділок 23-річна дівчина постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, 19 серпня до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізовано 23-річну жительку села Верхнє Синьовидне Сколівського району з діагнозом «укус змією правої гомілки».

Стан потерпілої середньої важкості.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту, з початку сезону на Львівщині вже зафіксовано понад 30 випадків, коли від укусів змій постраждали люди. Переважна більшість таких випадків зафіксовано у гірському, Сколівському районі області.