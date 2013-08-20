На Закарпатті горів полігон твердих побутових відходів
13:20, 20 серпня 2013Новини регіонів
1
Ситуація перебуває під контролем
У с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, площа пожежі становила близько 2 га.
Також зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько третьої години ночі 19 серпня, а ліквідувати її вдалося близько першої години ночі 20 серпня.
На місці працювали 10 одиниць техніки і 37 чоловік особового складу від управління ДСНС України у Закарпатській області та 3 одиниць допоміжної техніки комунального автотранспортного підприємства обласного центру.
Ситуація перебуває під контролем У ДСНС України у Закарпатській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter