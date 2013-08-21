Наприкінці літа у Черкасах відкрили пляж для інвалідів

У Черкасах у вівторок, 20 серпня, відкрили новостворений спеціалізований пляж для людей з обмеженими можливостями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, пляж обладнано пандусами, облаштовано перилами, спуск до води викладено плиткою.

Люди з обмеженими фізичними можливостями, навіть візочники, зручно і без перешкод зможуть дістатись до води і скупатися в Дніпрі без сторонньої допомоги. Відвідувачі цього пляжу, люди з обмеженими можливостями, висловили задоволення облаштуванням спеціалізованого пляжу. На устаткування пляжу було витрачено близько 80 тис. грн.

В. о. міського голови Черкас Віктор Білоусов на урочистому відкритті пляжу пожалкував, що влада змогла відкрити його лише наприкінці літа, але пообіцяв, що наступного року зробить його ще зручнішим.