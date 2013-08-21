У Києві горіли 10 смітників

За останню добу в Києві сталося 10 смітникових пожеж, загальна площа загорянь сміття становить 2208 кв м. Про це УІНАН повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

"За останню добу пожежно-рятувальній службі м. Києва довелося виїжджати на гасіння смітникових пожеж 10 разів. Деснянський, Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Святошинський, Оболонський та Дніпровський райони відзначилися займанням сміття. Загальна площа загорянь сміття склала 2208 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією відомства, у Деснянському районі міста на відкритій території горіло будівельне сміття на площі 2 га. "Повідомлення про займання надійшло 19 серпня о 22:20. Дев’ять годин пожежно-рятувальні підрозділи боролися з вогняною стихією перш ніж повністю загасити пожежу. О 07:21 було передано про ліквідацію загоряння", - зазначили у прес-службі.

Також пожежники попереджають, що через вогонь від смітника можуть загорітися автомобілі, припарковані поруч, гаражі, або, навіть, будівлі. "19 серпня о 03:00 у дворі 5-поверхового житлового будинку по проспекту Перемоги, 45, у пластиковому контейнері горіло сміття. Вогонь перекинувся на 2 гаражі – металевий та цегляний. Пожежу було ліквідовано уже через 20 хвилин пожежно-рятувальними підрозділами. Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове фарбове покриття металевого гаражу, особисті речі, згоріло та розібрано 5 кв. м дерев’яних конструкцій покрівлі цегляного гаражу", - повідомили у відомстві.

Тому, Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві звертається до громадян і нагадує, що не можна викидати сміття будь-де, залишати гори відходів після відпочинку на природі, адже навіть звичайний недопалок, котрий потрапляє у таку сміттєву купу, може призвести до займання і розповсюдження вогню.