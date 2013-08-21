У Києві 15% шкіл та 11% дитсадків почнуть роботу без медиків

Цього року в Києві 15% загальноосвітніх навчальних закладів та 11% дошкільних навчальних закладів розпочнуть роботу без медичних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в доповіді на спільному засіданні колегії КМДА та Комітету з економічних реформ повідомила директор Департаменту освіти КМДА Оксана Добровольська.

За її словами, питання забезпечення навчальних закладів лікарями й медичними сестрами залишається проблемним.

Минулого навчального року заклади середньої освіти були забезпечені медсестрами на 85,6% від потреби, дошкільної освіти - на 89%.

Також Добровольська звернула увагу, що час роботи медсестер не співпадає з режимом дня школи. Зазвичай у другу половину дня у школах немає медичного працівника.

Як повідомила начальник департаменту, в закладах середньої освіти залишаються 123 вакансії педагогічних працівників. Найбільше потрібні вчителі початкових класів - 33, інформатики - 18, математики - 12, фізкультури - 12 та вихователі ГПД - 27. Але найбільше вакансій, за інформацією Добровольської, у системі дошкільної освіти - 77.

За її словами, аналіз за віковим показником педагогічних кадрів у закладах освіти показав, що керівників віком понад 60 років - 19%, тоді як до 40 років - 12%, що, безумовно, впливає на темпи інноваційного розвитку навчальних закладів.