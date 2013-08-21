Чоловік випав з балкона 9-го поверху і лишився живим

У Чернігові 26-річний чоловік випав з балкона 9-го поверху і залишився живим.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДСНС у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, 20 вересня о 21.30 до Служби «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Червоногвардійській чоловік впав з балкону власної квартири на 9-му поверсі, опинившись на даху одноповерхової прибудови до будинку.

Прибувши на місце події, працівники пожежно-рятувальної частини по висувній драбині піднялися до постраждалого, поклали його на ноші та переправивши через вікно квартири на 2-му поверсі, винесли до карети швидкої медичної допомоги. Чоловіка з тяжкими травмами доставлено у реанімаційне відділення однієї з міських лікарень. Стан здоров’я постраждалого оцінюється як вкрай тяжкий.

За попередніми даними, 26-річний власник квартири після застілля вийшов на балкон, а через кілька хвилин його дружина та друг, які залишалися в кімнаті, почули крик. Зрозумівши, що сталося, вони викликали рятувальників та медиків.