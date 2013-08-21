У Житомирі шукають особу, яка "замінувала" житловий будинок

У Житомирі міліція розпочала пошуки аноніма, який сьогодні вранці зробив неправдиве повідомлення про мінування одного з житлових будинків обласного центру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі громадських зв`язків УМВС України в Житомирській області.

Згідно повідомлення, сьогодні о 10.55 до чергової частини УМВС України в Житомирській області надійшло анонімне повідомлення про те, що за однією з адрес Житомира о 11.20 станеться вибух.

Після перевірки експерти-вибухотехніки жодних небезпечних пристроїв не знайшли.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи УМВС, правоохоронці Богунського райвідділу міліції, працівники вибухо-технічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС та інші підрозділи міліції.

Міліція охороняла приміщення та периметр потенційно небезпечної території. Спільно з представниками рятувальних і спеціальних служб міста правоохоронці евакуювали мешканців та працівників офісів, розташованих на першому поверсі житомирської п`ятиповерхівки.

Патрульні наряди Управління Державтоінспекції УМВС тимчасово обмежили рух транспорту біля будинку, який спрямували по інших паралельних вулицях.

Вже о 12.30 відновили нормальний ритм життєдіяльності жителів будинку, де нібито мав статися вибух.

На даний час оперативники проводять заходи щодо встановлення аноніма, який здійснив анонімний телефонний дзвінок. Його дії відповідно до ст. 259 Кримінального кодексу України класифікуються як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, та караються позбавлення волі на термін від 2 до 8 років.