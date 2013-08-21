У Дніпропетровській області знайдено 97 боєприпасів

Поблизу села Петрове Софіївського району Дніпропетровської області 20 серпня під час виконання пошукових робіт громадською організацією «Пошук-Дніпро» знайдено 97 боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, оперативна група ідентифікувала знахідки як 12 одиниць 76-міліметрових артилерійських снарядів та 85 одиниць 82-міліметрових мінометних мін. Місце виявлення боєприпасів огороджене та охороняється співробітниками міліції. Подано заявку на їх знешкодження.