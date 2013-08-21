Івано-Франківська область: у ДТП загинула 16-річна дівчина

Сьогодні вночі на сполученні дороги Богородчани – Гута у Івано-Франківської області водій автомобіля "Мерседес" скоїв ДТП, в результаті якого загинула 16-річна дівчина і троє людей травмовані.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, ДТП сталося о 1.45 біля села Раковець Богородчанського району.

Як з’ясували правоохоронці, двоє юнаків із двома неповнолітніми дівчатами із сусіднього села цього району вирушили в нічну подорож до смт. Солотвино. Повертаючись в умовах недостатньої видимості, 21-річний водій іномарки не впорався із керуванням, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет.

За попередніми даними водій був тверезим.

Наразі працівники міліції з’ясовують всі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 УКУ, згідно якої передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.