У Бердичеві через отруєння чадним газом загинула людина

У Бердичеві Житомирської області через отруєння чадним газом одна людина загинула, троє людей потрапили до реанімації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, сьогодні о 13:48 рятувальникам Бердичівського району надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку у Бердичеві. Біля місця події розташована стоянка радіотаксі. Помітивши загоряння, водії повідомили про це диспетчера служби таксі, а той, у свою чергу, зателефонував пожежникам.

Вогнеборці врятували власницю житла із чоловіком, його брата та їхню знайому. Людей було передано до рук медиків. Один із постраждалих помер у кареті швидкої допомоги. Решту постраждалих із попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської міської лікарні, де вони зараз перебувають.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння.

На місці пожежі зараз вже працює оперативна група Бердичівського міськрайвідділу Управління ДСНС у Житомирській області та правоохоронці Бердичівського райвідділу УМВС. Проводиться розслідування подробиць та точних причин трагічного випадку.