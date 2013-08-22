Житомирщина: під час пожежі загинув 3-річний хлопчик
11:14, 22 серпня 2013Новини регіонів
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Будинок згорів повністю
У Житомирській області під час пожежі загинув трирічний хлопчик.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, інформацію про пожежу в селі Товсте Радомишльського району рятувальники отримали вчора о 10:18.
Коли пожежники приїхали на місце пожежі, будинок був повністю охоплений полум’ям. Вогнеборці ліквідували пожежу. Власниця помешкання та її співмешканець, які перебували удома в момент загоряння, встигли врятуватися, але вогонь забрав життя 3-річного сина господині будинку.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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