Азаров відвідав дитячу поліклініку у Деснянському р-ні Києва
13:50, 22 серпня 2013Новини регіонів
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Реабілітаційний і лікувальний комплекс
Прем’єр-міністр України Микола Азаров відвідав реконструйовану дитячу поліклініку №1 у Деснянському районі Києва.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Сьогодні я відвідав реконструйовану Деснянську дитячу поліклініку – це прекрасний реабілітаційний і лікувальний комплекс», - сказав Азаров.
Прем’єр-міністр додав, що у цій поліклініці створені всі умови для відновлення як звичайних дітей, так і дітей з особливими потребами, а також таких, які мають хронічні захворювання, чи постраждалих від катастрофи на ЧАЕС.
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