Азаров відвідав дитячу поліклініку у Деснянському р-ні Києва

Прем’єр-міністр України Микола Азаров відвідав реконструйовану дитячу поліклініку №1 у Деснянському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Сьогодні я відвідав реконструйовану Деснянську дитячу поліклініку – це прекрасний реабілітаційний і лікувальний комплекс», - сказав Азаров.

Прем’єр-міністр додав, що у цій поліклініці створені всі умови для відновлення як звичайних дітей, так і дітей з особливими потребами, а також таких, які мають хронічні захворювання, чи постраждалих від катастрофи на ЧАЕС.