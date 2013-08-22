Причину вибуху в луганській багатоповерхівці ще не вставлено

Після вибуху в луганській багатоповерхівці за адресою Шевченка, 4 правоохоронці опитали більш як 200 людей, але остаточна причина вибуху ще не відома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції розповів прокурор Луганської області Анатолій Мельник.

«У рамках проведення розслідування з місця подій було одержано багато речових доказів. І з перших днів проводяться експертизи. Для визначення обсягів збитків постраждалим призначено 36 судово-медичних експертиз. Крім того, призначено 1 вибухо-технічну експертизу. Для визначення збитків власникам автомобілів також призначено відповідні авто-технічні експертизи», - повідомив Мельник.

За його словами, попередньою причиною досі вважається вибух газоповітряної суміші.

«Було декілька версій причин вибуху, наразі залишилася одна – порушення правил експлуатації й обслуговування побутового газу», - відзначив Мельник.

Крім того, він розповів, що за півроку до вибуху в будинок 16 разів приходили газівники, бо мешканці скаржилися на запах газу. Але витоку газу вони не фіксували.

Він додав, що мешканці 5 під`їзду, де стався вибух, викликали газівників 4 рази за останній час, і також витоки газу не фіксувалися.

Поки що прокурор не готовий називати дату, коли буде відома точна причина вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку на вулиці Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинули дві людини, 10 - госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.

11 серпня голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк заявив, що не сумнівається, що причиною вибуху в житловому будинку Луганська став газ. На його думку, в квартирі, де стався вибух, було порушення норм використання побутового газу.

«Швидше за все, були якісь роботи з використанням газу. Або була неправильно використана газова піч, або ж був несанкціоновано встановлений газовий казан», - сказав Пристюк.

12 серпня мер Луганська Сергій Кравченко повідомив, що господар квартири, в якій стався вибух, Анатолій Пархоменко заперечує свою причетність до даного інциденту, оскільки перебував на дачі в Новоайдарському районі. Разом з тим мер повідомив, що, за попередньою інформацією, у квартирі велися ремонтні роботи.

Голова правління ПАТ «Луганськгаз» Сергій Кузьменко заявив, що не згоден з версією про те, що в багатоповерхівці в центрі міста вибухнув природний газ.

«Если не говорить профессиональным языком, характер разрушений, эпицентр взрыва, температура, которая была +35, открытые окна, форточки, сквозняки – чтобы накопить достаточный объем газа, нужно иметь закрытое помещение», - рассказал Кузьменко.

По его словам, при взрыве природный газ горит, а горения не было, не было характерных следов, которые оставляет вспышка или воспламенение природного газа.

"На месте пришествия найден пропановый баллон. Откуда он - пока не известно», - отметил Кузьменко.