У центрі Києва ліквідовано наркопритон

16:19, 22 серпня 2013
Новини регіонів
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В одній з квартир

Працівники відділу боротьби з незаконнім обігом наркотиків Печерського районного управління столичної міліції ліквідували наркопритон, розташований в одній з квартир у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м.Києві, на момент, коли працівники міліції увійшли до помешкання, там знаходилося шість чоловіків і одна жінка. Всі – у стані наркотичного сп’яніння, тому адекватно сприйняти реальність не могли.

Кухню власник квартири перетворив на нарколабораторію. В одній з кімнат оперативники знайшли коноплю, а також шприци. Все це приєднано до інших предметів, вилучених при обшуку, і в подальшому буде долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за статтею 317 (утримання місць для виготовлення та вживання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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