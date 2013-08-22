У Харкові "замінували" супермаркет, евакуювали 70 людей

У Московському районі Харкова через хибне повідомлення про замінування супермаркету евакуювали 70 людей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування приміщення супермаркету «Таргет» надійшло від невідомої жінки сьогодні, 22 серпня, близько 9:30.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група у повному складі на чолі з начальником районного відділення міліції. Разом із місцевою міліцією достовірність інформації перевіряли спеціалісти-вибухотетніки, робітники прокуратури та бійці підрозділу МНС.

Правоохоронці обстежили приміщення магазину та прилеглу територію загальною площею близько 11 тис. кв. м. Для убезпечення проведення заходів працівники міліції оточила автостоянку та територію навколо супермаркету.

Після ретельного огляду приміщення та прилеглої території правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв та небезпечних речовин.

Вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності), санкція якої передбачає покарання від 2 до 6 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці встановлюють людину, яка повідомила про замінування.