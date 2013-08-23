У Тернополі соляну кімнату можна буде відвідувати безоплатно

У приміщенні управління соціальної політики Тернопільської міської ради відкрили соляну кімнату, яка безкоштовно обслуговуватиме малозабезпечених.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті кімнати взяли міський голова Тернополя Сергій Надал та начальник міського управління соціальної політики Марія Чашка.

За їх даними, відкрита сьогодні соляна кімната – це перша в Україні газокамера, у якій послуги надаватимуться виключно безкоштовно.

«Лікарі уже затвердили терапевтичний курс, приміром, щоб адаптуватися потрібно 1-2 відвідування по 20 хвилин, загальний сеанс становить 30 хвилин і розрахований спершу на 3-8 відвідин», – розповіла Чашка.

За її словами, відвідувати соляну кімнату зможуть усі бажаючі, які напишуть відповідну заяву в управління, а також нададуть посвідчення пенсіонера, інваліда чи інші документи, які підтверджують статут малозабезпеченої людини.

Кімнату облаштували за кошти благодійників. У скільки саме обійшлося створення газокамери при управлінні соціальної політики на її відкритті так і не повідомили.

Додідка УНІАН. Соляна кімната – унікальний немедикаментозний лікувально-профілактичний засіб, лікувальна дія здійснюється завдяки відтворенню природного мікроклімату печер, соляних шахт, гротів.