Вінниччина: 3-річний хлопчик впав у ємність з гарячою водою

Трирічного хлопчика з села Губник Гайсинського району Вінницької області госпіталізовано через падіння в ємність з гарячою водою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Вінницькій області, 22 серпня о 19:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини міста Гайсин від черговою лікаря районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них із термічними опіками доставлено трирічного жителя с. Губник.

За отриманою інформацією, дитина отримала ушкодження на кухні внаслідок падіння у ємність з гарячою водою. У постраждалого зафіксовано термічні опіки спини та сідниць І-ІІ ступенів, на площі 15% тіла. Хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні райлікарні у стані середньої важкості.