На Закарпатті знайшли п’ятьох дітей зі Словаччини, які заблукали

П’ятьох мандрівників зі Словаччини, які заблукали та потрапили на територію України, виявили поблизу кордону прикордонники Чопського загону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, інформацію про можливий перетин кордону дітьми прикордонники отримали від словацьких колег. Прикордонники одразу організували пошук. Виявивши доріжку слідів, дітей невдовзі було знайдено. Чотирьох хлопчиків віком 13-15 років та дівчинку 11 років прикордонники доставили до прикордонного підрозділу. Гуляючи та граючись неподалік від кордону на словацькій території, діти втратили орієнтування та випадково потрапили на український бік. Дітей правоохоронці передали назад словацьким прикордонникам.