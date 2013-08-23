В Івано-Франківську інвалідам вручили автомобілі

В Івано-Франківську вручили 11 автомобілів інвалідам, які потребують забезпечення спец автотранспортом.

Як передає кореспондент УНІАН сьогодні відбулося урочисте вручення автомобілів інвалідам, які потребують забезпечення спецавтотранспортом. Для інвалідів Прикарпаття придбано за бюджетні кошти 15 автомобілів марки Geely (12 – Geely (CK) із звичайним керуванням, 3 – Geely (CK-2) MR7151A (комплектація 303) на загальну суму 940,95 тис.грн. Вартість одного автомобіля від 60,0 до 70,0 тис.грн.

Сьогодні автомобілі отримали 11 інвалідів війни, 1 інвалід з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС та 3 інваліди з дитинства.

У 2013 році вже забезпечено 34 інвалідів автомобілями: 8 інвалідів – автомобілями за рахунок державного бюджету, 26 інвалідів – автомобілями отриманими в якості гуманітарної допомоги.

Довідка УНІАН. Станом на 23.08.2013 року на обліку для забезпечення автомобілями перебуває 2182 інваліди, з них: для першочергового забезпечення – 80 інвалідів війни з числа осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією для позачергового забезпечення – 226 інвалідів у порядку загальної черги – 1876 інвалідів.