Харківщина: поруч із дорогою виявили більш як 100 снарядів

У Балаклійському районі Харківської області поруч із автомобільною дорогою виявили більше 100 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні ДСНС України в Харківській області, снаряди в лісосмузі поряд із автошляхом із селища Савинці до села Веселе були виявлені 22 серпня.

На номер «101» зателефонували місцеві жителі, котрі випадково наштовхнулись на велику купу залізних предметів, що лежали просто неба. Поруч було видно сліди розкопок. Люди здогадались про потенційну небезпеку знахідки і повідомили рятувальникам.

Під час обстеження прилеглої території за допомогою металошукача піротехніки виявили боєприпаси і під землею. Всього у цьому місці було виявлено та знешкоджено 92 артилерійських снаряди діаметром 45 мм, 12 снарядів діаметром 76 мм та 9 мінометних мін діаметром 50 мм. Окрім того ще одну мінометну міну піротехніки знешкодили неподалік села Петрівське цього ж району.

Також учора в Ізюмському районі на окраїні лісу за 5 км від селища Червоний Оскіл місцеві мешканці виявили 37 одиниць мінометних мін діаметром 50 мм та 3 ручні протитанкові гранати. Вони були кимось викинуті просто на смітник.

Всі боєприпаси були знешкоджені на спеціальних майданчиках шляхом підриву. Постраждалих немає.