Стала відома причина аварії на Горлівському "Стиролі"

Основною причиною аварії на Горлівському хімічному заводі концерну "Стирол" стало стоншування до 0,6-0,8 мм стінок трубопроводу рідкого аміаку через тривалу корозійну дію навколишнього середовища та ерозійну дію робочого середовища.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області з посиланням на результати спеціального розслідування Держгірпромнагляду.

Комісія Держгірпромнагляду констатувала, що супутніми технічними причинами стала невідповідність технічних рішень з експлуатації трубопроводу рідкого аміаку вимогам безпеки при виведенні трубопроводу з технологічного процесу для проведення капітального ремонту устаткування цеху № 1.

«Це призвело до повного заповнення трубопроводу аміаком, відсіченого запірною арматурою з обох кінців від технологічної системи, а отже - до значного теплового об`ємного розширення рідкого аміаку (підвищення робочого тиску) в результаті нагріву сонячним випромінюванням в денний час», - говориться у висновках комісії.

Також супутніми причинами аварії, говориться у висновках комісії, стала відсутність технічних рішень при експлуатації трубопроводу рідкого аміаку, виведеного з технологічного процесу для проведення капітального ремонту цеху № 1; неповне і неякісне проведення технічного діагностування трубопроводу рідкого аміаку в невідповідності з програмою робіт із експертного обстеження.

«Також супутніми організаційними причинами аварії стали: невиконання посадовцями обов`язків, зокрема, недостатній контроль за вмістом трубопроводу рідкого аміаку в технічно справному стані та його безпечною експлуатацією, а також недостатній контроль за виконанням робіт щодо протикорозійного захисту закріпленого устаткування», - говориться у висновках комісії.

У прес-службі теруправління нагадали, що в результаті аварії 35 працівників одержали гостре отруєння парами аміаку, зокрема 6 - зі смертельним результатом. В даний час 29 працівників перебувають в лікувально-профілактичних установах м. Донецька.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Під час аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками і отруєнням 24 людини, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.